В Кузбассе выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Кузбассе коронавирусом заразились еще 13 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Также за последние сутки выздоровели два человека, у которых ранее подтвердилась коронавирусная инфекция. Таким образом, в области вылечились 22 заразившихся.

Еще 142 больных COVID-19 остаются в инфекционных больницах. Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 062 человека.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Кузбассе с начала эпидемии выявили 166 случаев заражения. Скончались два человека.

Число подтвержденных случаев заражения в России по состоянию на 2 мая превысило 124 тыс. человек. По этому показателю страна вышла на седьмое место в мире. Всего в России от COVID-19 умерли 1222 человека.

