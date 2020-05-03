В Кузбассе выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Кузбассе коронавирусом заразились еще 13 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Также за последние сутки выздоровели два человека, у которых ранее подтвердилась коронавирусная инфекция. Таким образом, в области вылечились 22 заразившихся.
Еще 142 больных COVID-19 остаются в инфекционных больницах. Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 062 человека.
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Кузбассе с начала эпидемии выявили 166 случаев заражения. Скончались два человека.
Число подтвержденных случаев заражения в России по состоянию на 2 мая превысило 124 тыс. человек. По этому показателю страна вышла на седьмое место в мире. Всего в России от COVID-19 умерли 1222 человека.