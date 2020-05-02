Власти ответили на сообщения о консервах с червями в школах Москвы

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Департамент образования города Москвы сообщил, что будут проведены лабораторные исследования консервов для столичных школ, в которых были обнаружены черви. Ранее о том, что школьникам в ЮЗАО выдали рыбу с червями в качестве сухпайка, сообщило издание «Подъем», сославшись на родителей учащихся.

Как сообщила РБК председатель комиссии по контролю за качеством и организацией питания в образовательных организациях городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Наталья Анпеткова, в продуктовых наборах нескольких школ в ЮЗАО были обнаружены консервы из скумбрии ненадлежащего качества. При этом документы на консервы были в порядке, срок годности — в норме, и они не имели каких-либо внешних повреждений.

«Согласно технологии производства скумбрию не потрошат перед консервацией, что затрудняет возможность рассмотреть рыбу. Поэтому, к сожалению, обнаружить некачественные рыбные консервы невозможно без вскрытия банки», — заявили в пресс-службе.

Однако, как только стали поступать сигналы о том, что в продуктовых наборах были обнаружены консервы сомнительного качества, школы стали незамедлительно связываться с родителями и предупреждать о том, чтобы их не использовали.

«В настоящее время школы провели претензионную работу с поставщиком, он уже обратился в соответствующие организации для проведения лабораторных исследований», — добавили в пресс-службе департамента образования Москвы.