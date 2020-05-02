Умер актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд

Американский актер Сэм Ллойд, известный по роли юриста Тэда Бакленда в сериале «Клиника» (Scrubs), умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает издание Variety. Информацию подтвердил агент актера.

Причиной смерти стала неоперабельная опухоль головного мозга, которую у него диагностировали в январе 2019 года. В итоге опухоль вызвала метастатический рак легкого, который распространился на печень, позвоночник и челюсть. О своем диагнозе Ллойд узнал через несколько недель посте того, как его супруга Ванесса родила ему первенца, отмечает издание.

Сэм Ллойд родился 12 ноября 1963 (штат Вермонт, США). Он принимал участие в съемках и озвучивании таких фильмов как «В поисках галактики», «Восходящее солнце», «Флаббер», а также снимался в сериалах «Полиция Нью-Йорка», «Крученый город», «Сейнфелд» и других.

Также Ллойд был участником музыкальной группы The Blanks, которая, а капелла исполняла песни из рекламы, мультфильмов и телесериалов.

Дядя покойного — Кристофер Ллойд, получивший наибольшую известность по роли доктора Эмметта Брауна в кинотрилогии «Назад в будущее».