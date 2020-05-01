В КПРФ назвали провокацией прерванную полицейскими акцию в Ростове

Первый секретарь горкома Ростова-на-Дону, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов в разговоре с РБК назвал провокацией действия полиции в отношении участников акции в центре города, которая была приурочена к 1 Мая.

«Полицейские организовали провокацию. В честь 1 Мая мы хотели возложить цветы к памятнику Ленину в соответствии со всеми ограничениями», — заявил он.

Бессонов рассказал, что участники акции направлялись к памятнику изолированно на собственных автомобилях. «А они остановили, собрали всех в кучу, заблокировали движение в центре города», — сообщил политик. По его словам, полицейские составили протоколы на участников мероприятия.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Ростовской области сообщил, что сотрудники полиции пресекли в центре Ростова-на-Дону попытку провести автопробег по случаю 1 Мая. Как отметили в оперштабе, полицейские задержали группу из 40 человек на 15 машинах с символикой фракции КПРФ и красными флагами. Среди участников были Бессонов и депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.