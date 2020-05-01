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Пандемия коронавируса ,  
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В КПРФ назвали провокацией прерванную полицейскими акцию в Ростове

Первый секретарь горкома Ростова-на-Дону, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов в разговоре с РБК назвал провокацией действия полиции в отношении участников акции в центре города, которая была приурочена к 1 Мая.

«Полицейские организовали провокацию. В честь 1 Мая мы хотели возложить цветы к памятнику Ленину в соответствии со всеми ограничениями», — заявил он.

Бессонов рассказал, что участники акции направлялись к памятнику изолированно на собственных автомобилях. «А они остановили, собрали всех в кучу, заблокировали движение в центре города», — сообщил политик. По его словам, полицейские составили протоколы на участников мероприятия.

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Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Ростовской области сообщил, что сотрудники полиции пресекли в центре Ростова-на-Дону попытку провести автопробег по случаю 1 Мая. Как отметили в оперштабе, полицейские задержали группу из 40 человек на 15 машинах с символикой фракции КПРФ и красными флагами. Среди участников были Бессонов и депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

В штабе указали на то, что большинство участников несанкционированного мероприятия нарушили введенные в регионе ограничительные меры и масочный режим, а также порядок проведения публичного мероприятия (уведомление о проведении властям не поступало). Сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении.

Теги: коронавирус, Ростов-на-Дону, КПРФ, новости РБК
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