Россияне в Telegram-канале оперштаба поделились планами на майские

Фото: АГН «Москва»

Большинство россиян планируют провести майские праздники дома, следует из результатов опроса оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который был размещен в Teleram-канале оперштаба «Стопкоронавирус.рф».

В опросе приняли участие 32 655 человек, всего на канал подписаны 301 757 человек.

63% опрошенных на вопрос «Как вы собираетесь провести майские праздники?» выбрали ответ «Дома, соблюдая режим самоизоляции». Еще 26% опрошенных сообщили, что собираются быть в это время на даче с семьей и не планируют контактировать с другими людьми.

В меньшинстве оказались те, кто вопреки объявленному режиму самоизоляции планирует провести майские праздники в компании. Так, 7% респондентов намерены организовать шашлыки и пригласить друзей, а еще 4% заявили о том, что пригласят к себе в гости друзей или соседей.

В компании Ozon РБК сообщали, что в апреле выросли продажи оборудования для гриля в домашних условиях, а также для барбекю. Так, в этом году компания зафиксировала на 167% больше заказов оборудования для приготовления мяса в домашних условиях и на 214% больше устройств для барбекю. Это говорит о том, что граждане не намерены нарушать режим самоизоляции, хоть и не готовы отказаться от традиционного способа провести майские праздники, полагают в компании.

В конце апреля президент Владимир Путин продлил нерабочие дни на майские праздники до 11 мая. Президент также призвал граждан соблюдать введенные из-за коронавируса ограничения во время поездок на дачу и воздержаться от походов в гости, празднования в больших компаниях и лишних поездок.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян, что после 12 мая возможно ужесточение ограничительных мер, если они не будут соблюдать режим самоизоляции. По ее словам, в среднем инкубационный период составляет от четырех до восьми дней, поэтому, если в начале мая будут зафиксированы многочисленные нарушения, период действия ограничений придется продлить, а меры по борьбе с вирусом — усилить.