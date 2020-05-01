Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 00:03
Медведев пожелал здоровья заболевшему коронавирусом премьеру Мишустину Политика, 14:27 Халвинг биткоина и конференция Consensus. Главные события мая Крипто, 14:14 Глава Danone — о семи трендах глобального рынка продовольствия Зеленая экономика, 14:13  «Трактор» объявил об уходе из команды 11 хоккеистов Спорт, 14:08 Томский губернатор назвал пропуска с QR-кодом унижающими достоинство Общество, 14:07 Россияне в Telegram-канале оперштаба поделились планами на майские Общество, 13:57 От Макинтоша до Лисицкого: 10 переизданных объектов знаменитых дизайнеров Стиль, 13:44 Глава Буйнакска сообщил о заражении коронавирусом Общество, 13:43 Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов Бизнес, 13:34 Швейцария отказалась от проведения чемпионата мира по хоккею Спорт, 13:33 Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Общество, 13:31 Пивоваров заявил об отказе от модерации дебатов Навального и Захаровой Общество, 13:29 Тест на COVID-19 доставит автоняня: как меняется бизнес на карантине Индустрия 4.0, 13:23  В Курской области нашли тело пропавшего трехлетнего мальчика Общество, 13:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россияне в Telegram-канале оперштаба поделились планами на майские

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Большинство россиян планируют провести майские праздники дома, следует из результатов опроса оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который был размещен в Teleram-канале оперштаба «Стопкоронавирус.рф».

В опросе приняли участие 32 655 человек, всего на канал подписаны 301 757 человек.

63% опрошенных на вопрос «Как вы собираетесь провести майские праздники?» выбрали ответ «Дома, соблюдая режим самоизоляции». Еще 26% опрошенных сообщили, что собираются быть в это время на даче с семьей и не планируют контактировать с другими людьми.

В меньшинстве оказались те, кто вопреки объявленному режиму самоизоляции планирует провести майские праздники в компании. Так, 7% респондентов намерены организовать шашлыки и пригласить друзей, а еще 4% заявили о том, что пригласят к себе в гости друзей или соседей.

Ozon увидел рост спроса на домашний гриль перед майскими праздниками
Общество
Фото: Артем Житенев / ТАСС

В компании Ozon РБК сообщали, что в апреле выросли продажи оборудования для гриля в домашних условиях, а также для барбекю. Так, в этом году компания зафиксировала на 167% больше заказов оборудования для приготовления мяса в домашних условиях и на 214% больше устройств для барбекю. Это говорит о том, что граждане не намерены нарушать режим самоизоляции, хоть и не готовы отказаться от традиционного способа провести майские праздники, полагают в компании.

В конце апреля президент Владимир Путин продлил нерабочие дни на майские праздники до 11 мая. Президент также призвал граждан соблюдать введенные из-за коронавируса ограничения во время поездок на дачу и воздержаться от походов в гости, празднования в больших компаниях и лишних поездок.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян, что после 12 мая возможно ужесточение ограничительных мер, если они не будут соблюдать режим самоизоляции. По ее словам, в среднем инкубационный период составляет от четырех до восьми дней, поэтому, если в начале мая будут зафиксированы многочисленные нарушения, период действия ограничений придется продлить, а меры по борьбе с вирусом — усилить.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
<500
0
<1000
0
от 1000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, майские выходные
Материалы по теме
Воробьев заявил о сохранении пропусков на майские праздники в Подмосковье
Политика
СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
Общество
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter