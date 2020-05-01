Российское посольство осудило обстрел здания дипмиссии Кубы в США

Россия осуждает обстрел здания кубинского посольства в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства в США в Facebook.

«Осуждаем обстрел посольства Кубы в Вашингтоне», —говорится в сообщении. В вопросах безопасности своих дипмиссий все страны рассчитывают на гарантии безопасности, которые предоставляют государства пребывания, указали в российском посольстве.

Согласно сообщению кубинского МИДа, огонь по зданию диппредставительства страны в Вашингтоне открыл неизвестный 30 апреля. В результате атаки сотрудники миссии не пострадали, однако здание получило повреждения.

Как сообщает The Washington Post, в полиции установили личность открывшего огонь, им оказался 42-летний мужчина из штата Техас. Ему предъявили обвинения в «нападении с целью убийства». О мотивах мужчины не сообщается.