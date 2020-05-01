Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Советская и украинская артистка, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве на 57-ом году жизни. Об этом сообщил участник музыкального коллектива Сергей Кузнецов в Instagram.

Певица умерла после продолжительной болезни, указал Кузнецов. О какой болезни идет речь, он не уточнил. «Московский комсомолец» пишет, что в 2018 году Кирсо перенесла инсульт и с тех пор находилась в коме.

Кузнецов отметил, что Кирсо принимала непосредственное участие в создании группы «Фристайл» и была ее единственной солисткой, а также автором музыки нескольких песен.

«Фристайл» — советская и украинская группа из Полтавы, которая была создана в 1988 году. Широкую известность в первые годы после создания коллектив приобрел благодаря песням «Больно мне, больно» и «Ах, какая женщина» в исполнении Вадима Казаченко и «Я тебе не верю» в исполнении Нины Кирсо.