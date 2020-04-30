Умер народный артист России Альберт Панков

Альберт Панков (Фото: muzcomedy.ru)

Народный артист России, актер Театра музыкальной комедии Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Коллектив Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии выражает соболезнования близким артиста», — говорится в сообщении. В театре отметили, что в последний раз на сцену театра Панков вышел 18 марта, тогда он сыграл в оперетте «Графиня Марица».

В пресс-службе театра добавили, что дата и место похорон будут объявлены позднее.



Панков родился в Луганске в 1933 году. В 1960 году он окончил Музыкальное училище при Московской консерватории по классу сольного пения и был направлен на работу в Новосибирский театр музыкальной комедии, где выступал до 1962 года, после чего перешел в труппу Ростовского театра музыкальной комедии. Три года спустя, в 1965 году, он вступил в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, где работал до конца жизни и исполнил более 60 ролей.