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Умер народный артист России Альберт Панков

Альберт Панков
Альберт Панков (Фото: muzcomedy.ru)

Народный артист России, актер Театра музыкальной комедии Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Коллектив Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии выражает соболезнования близким артиста», — говорится в сообщении. В театре отметили, что в последний раз на сцену театра Панков вышел 18 марта, тогда он сыграл в оперетте «Графиня Марица».

В пресс-службе театра добавили, что дата и место похорон будут объявлены позднее.

Панков родился в Луганске в 1933 году. В 1960 году он окончил Музыкальное училище при Московской консерватории по классу сольного пения и был направлен на работу в Новосибирский театр музыкальной комедии, где выступал до 1962 года, после чего перешел в труппу Ростовского театра музыкальной комедии. Три года спустя, в 1965 году, он вступил в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, где работал до конца жизни и исполнил более 60 ролей.

Теги: театр, актер, смерть, народный артист
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