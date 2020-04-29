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Лидера The Matrixx Глеба Самойлова госпитализировали с панкреатитом

Глеб Самойлов
Глеб Самойлов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Основатель и лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым панкреатитом, в настоящий момент его состояние оценивается как стабильное. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте группы.

«Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Из-за проблем со здоровьем артиста группа вынуждена была перенести свое онлайн-выступление с 29 апреля на 10 мая.

Группа The Matrixx была основана Глебом Самойловым после распада его предыдущего проекта — группы «Агата Кристи» в 2010 году. В нее также вошли барабанщик «Агаты Кристи» и НАИВ Дмитрий Хакимов, клавишник «Агаты Кристи» Константин Бекрев и гитарист группы НАИВ Валерий Аркадин.

Панкреатит — заболевание поджелудочной железы, при котором развивается воспаление этого органа, так как ферменты, использующиеся для переваривания пищи, не покидают железу, а остаются в ней и начинают разрушать ее.
 

Теги: группа "Агата Кристи", госпитализация, рок, болезнь
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