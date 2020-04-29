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Бизнес ,  
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X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»). Представитель компании подтвердил эти данные, подчеркнув, что изменения рабочего графика и зарплат касаются только офисных сотрудников.

Весь офисный персонал сети «Перекресток», включая руководство, переходит на четырехдневную рабочую неделю с мая и до снятия карантинных мер, сообщил представитель. Сокращение рабочих дней также приведет к пропорциональному снижению зарплат сотрудников — на 20%.

Таким образом компания рассчитывает уменьшить расходы для поддержания доходности бизнеса при сокращении части выручки в супермаркетах, расположенных в торговых центрах. Как объясняет представитель компании, в ТЦ работают более 50% магазинов сети «Перекресток», часть из них компания была вынуждена закрыть. По состоянию на 31 марта 2020 года сеть насчитывала 846 супермаркетов.

Неработающие магазины оказывают давление на общий объем доходов в апреле, негативный эффект может сохраниться и в мае в связи с продолжением режима нерабочих дней. По данным компании, чтобы оптимизировать расходы, сеть скорректировала количество открытий и реконструкций супермаркетов, сократила корпоративные мероприятия и маркетинговые активности, работает с оптимизацией затрат на аренду.

Последствия мер по недопущению распространения коронавируса потребовали дополнительных расходов: специальных выплат сотрудникам магазинов, которые находятся «на передовой» в условиях повышенного риска, а также полного обеспечения всех сотрудников средствами индивидуальной защиты. Как ранее сообщал главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, только в марте компания потратила не менее 1 млрд руб. на закупку масок, термометров и средств дезинфекции для работы сотрудников своих магазинов. Полной оценки влияния коронавируса на свою деятельность компания пока не дает.

Ранее в своей отчетности за январь—март 2020 года X5 Retail Group указывала, что в феврале «Перекрестки» обслужили 17,8 млн покупателей, а в марте — только 6,4 млн. Снижение количества клиентов в «Пятерочках» было меньшим: в феврале — 17,1 млн человек, в марте — 13,4 млн.

Подразделение сети «Перекресток» в 2019 году приносило компании 15,8% чистой розничной выручки. Основной драйвер роста группы — сеть магазинов формата «у дома» «Пятерочка», на нее приходилось 79,1% выручки, говорится в годовой отчетности ретейлера (pdf). Чистая розничная выручка компании по итогам 2019 года увеличилась на 13,3% по сравнению с 2018 годом и составила 1,73 трлн руб. В первом квартале 2020 года выручка группы увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,9%, составив 468,5 млрд руб.

Затраты на персонал группы (без учета начисления затрат по программе долгосрочного премирования и выплат на основе акций) как процент от выручки в первом квартале 2020 года оставались стабильными год к году на уровне 8,1%.

Общее количество сотрудников X5 Retail Group — более 300 тыс. человек.

Теги: X5 Retail Group
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