X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю

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Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»). Представитель компании подтвердил эти данные, подчеркнув, что изменения рабочего графика и зарплат касаются только офисных сотрудников.

Весь офисный персонал сети «Перекресток», включая руководство, переходит на четырехдневную рабочую неделю с мая и до снятия карантинных мер, сообщил представитель. Сокращение рабочих дней также приведет к пропорциональному снижению зарплат сотрудников — на 20%.

Таким образом компания рассчитывает уменьшить расходы для поддержания доходности бизнеса при сокращении части выручки в супермаркетах, расположенных в торговых центрах. Как объясняет представитель компании, в ТЦ работают более 50% магазинов сети «Перекресток», часть из них компания была вынуждена закрыть. По состоянию на 31 марта 2020 года сеть насчитывала 846 супермаркетов.

Неработающие магазины оказывают давление на общий объем доходов в апреле, негативный эффект может сохраниться и в мае в связи с продолжением режима нерабочих дней. По данным компании, чтобы оптимизировать расходы, сеть скорректировала количество открытий и реконструкций супермаркетов, сократила корпоративные мероприятия и маркетинговые активности, работает с оптимизацией затрат на аренду.

Последствия мер по недопущению распространения коронавируса потребовали дополнительных расходов: специальных выплат сотрудникам магазинов, которые находятся «на передовой» в условиях повышенного риска, а также полного обеспечения всех сотрудников средствами индивидуальной защиты. Как ранее сообщал главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, только в марте компания потратила не менее 1 млрд руб. на закупку масок, термометров и средств дезинфекции для работы сотрудников своих магазинов. Полной оценки влияния коронавируса на свою деятельность компания пока не дает.