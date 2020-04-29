Экс-замглавы Курганской области обвинили в злоупотреблении полномочиями

Фото: СК РФ

Следователи задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, в 2018–2019 годах Пугин, занимая должность заместителя губернатора и директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области, организовал заключение и оплату фиктивных актов в пользу подрядчика компании «Мультипласт». В ведомстве отметили, что Пугин был в сговоре с Вячеславом Розниным, занимавшим пост заместителя главы Шадринского района. Документы были подписаны в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

Объекты строительства в селах Мальцево и Верхозино Шадринского района не были выполнены и введены в эксплуатацию, однако средства на работы были перечислены «Мультипласту», сообщили в ведомстве.

Видео: Следственный комитет РФ

«Ущерб от действий обвиняемых в связи с непринятием в эксплуатацию указанных объектов капитального строительства составил более 195 млн руб.», — говорится в сообщении.