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Экс-замглавы Курганской области обвинили в злоупотреблении полномочиями

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, в 2018–2019 годах Пугин, занимая должность заместителя губернатора и директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области, организовал заключение и оплату фиктивных актов в пользу подрядчика компании «Мультипласт». В ведомстве отметили, что Пугин был в сговоре с Вячеславом Розниным, занимавшим пост заместителя главы Шадринского района. Документы были подписаны в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

Объекты строительства в селах Мальцево и Верхозино Шадринского района не были выполнены и введены в эксплуатацию, однако средства на работы были перечислены «Мультипласту», сообщили в ведомстве.

Видео: Следственный комитет РФ
Видео: Следственный комитет РФ

«Ущерб от действий обвиняемых в связи с непринятием в эксплуатацию указанных объектов капитального строительства составил более 195 млн руб.», — говорится в сообщении.

Следователи провели обыски дома у Пугина и Рознина, а также у должностных лиц компании-подрядчика. Отмечается, что Рознина, директора «Мультипласта» Ивана Шумского и других соучастников ранее задержали в рамках дела о хищении бюджетных средств.

Сергея Пугина задержали и предъявили ему обвинение. Следствие попросило суд заключить его под стражу, сообщили в ведомстве.

Рознин и Шумский были задержаны в конце декабря прошлого года. Кроме того, следователи задержали начальника производственно-технического отдела «Мультипласта» Евгения Рябцева. Их обвинили в зависимости от роли каждого по ст. 159 и ст. 196 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство). Суд арестовал обвиняемых на два месяца.

Пугин ушел с поста замглавы Курганской области весной 2019 года.

Теги: Курганская область, замгубернатора, злоупотребление полномочиями ..., уголовное дело, задержание
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