В Риме умер великий магистр Мальтийского ордена

Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе католического ордена.

Причиной смерти магистра стала неизлечимая болезнь, которую у него диагностировали несколько месяцев назад. Во вторник, 28 апреля, Торре в критическом состоянии госпитализировали в одну из клиник Рима. От какой именно болезни умер магистр, не уточняется.

«РИА Новости» со ссылкой на источники в руководстве мальтийского ордена сообщает, что магистр не был инфицирован коронавирусом, а скончался от онкологического заболевания.

Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто стал рыцарем ордена в 1995 году году. На должность 80-го князя и великого магистра Мальтийского ордена его избрали в мае 2018 года.

Мальтийский орден был основан в 1048 году и считается старейшим рыцарским орденом. Он располагается на территории Италии и Мальты и по международному праву является государствоподобным образованием. При этом сам орден позиционирует себя как государство. Кроме того, орден имеет статус наблюдателя при ООН и поддерживает дипломатические и официальные отношения со 116 государствами, в том числе с Россией. Штаб-квартира ордена располагается в Риме.