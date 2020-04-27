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Путин проведет совещание по вопросам пожаров и паводков в стране

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 27 апреля проведет совещание, чтобы обсудить ситуацию с пожарами и паводками в некоторых регионах страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сегодня президент в режиме видеоконференции будет заниматься вопросами паводков, пожаров в субъектах России», — заявил он.

Песков добавил, что в ходе совещания глава МЧС России Евгений Зиничев выступит с профильным докладом. Помимо Зиничева в совещании примут участие главы Кемеровской и Амурской областей, Красноярского и Забайкальского краев, полпред президента в ДВО Юрий Трутнев, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и другие.

Федеральное агентство лесного хозяйства «Авиалесоохрана» сообщило, что за период с 20 по 26 апреля лесопожарные службы ликвидировали на территории России 1,2 тыс. лесных пожаров на площади 84 тыс. га. В данный момент пожарные ликвидируют 107 лесных пожаров в 11 регионах России.

Режим ЧС был введен на всей территории Забайкальского края, Красноярского края, в Качугском районе Иркутской области, в Туапсинском районе Краснодарского края и в Дзун-Хемчикском районе Республики Тыва.

Теги: Владимир Путин, совещание, пожары, паводки
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