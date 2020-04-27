В Москве умер креативный продюсер радио «Звезда»

В московской больнице 26 апреля умер креативный продюсер радиостанции «Звезда» Дмитрий Найденов, ранее госпитализированный с воспалением легких. Об этом говорится в сообщении телерадиокомпании «Звезда», поступившем в РБК.

«Полторы недели назад Дмитрия Найденова госпитализировали в московскую больницу. Врачам спасти его не удалось. Дмитрию было 42 года», — сообщила ТРК, выразив соболезнования его родным и близким.

Как уточняется в сообщении радиостанции в Facebook, он был доставлен в больницу с воспалением легких.

«Дмитрий Найденов работал на радиостанции более 10 лет. Львиная доля задумок и креатива радиостанции принадлежат именно ему», — поделился замгендиректора по радиовещанию ТРК Михаил Эйдельман.

По его словам, Найденов участвовал в создании циклов передач «Исторические заметки», «Как мы устроены», «Была история» и других.