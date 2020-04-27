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В Минске допустили получение до $2,5 млрд внешней поддержки из-за вируса

Для финансирования мер по борьбе с распространением коронавируса Белоруссия рассчитывает получить поддержку международных финансовых институтов. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ.

«Международные финансовые организации готовы сегодня выделять ресурсы, мы со всеми вступили в переговоры», — сказал Крутой. По его словам, сумма выделенных средств может составить $2 — $2,5 млрд.

Крутой отметил, что для получения займов в Минске рассматривают увеличение лимита внешнего госдолга. «У нас сейчас в принципе приемлемые цифры, гораздо ниже, чем в среднем по странам Европейского союза», — пояснил первый вице-премьер.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 апреля
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Ранее, 24 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил меры по поддержке экономики и социальной сферы в условиях эпидемии. Документ, в частности, предусматривает отсрочку уплаты налоговых кредитов для компаний наиболее пострадавших отраслей, а также арендные каникулы.

Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировали 8 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 72 человека умерли.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Белорусия, помощь, международные организации
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