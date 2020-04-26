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В Твери начали проверку из-за видео о проволочках с пациентом с COVID-19

Министерство здравоохранения Тверской области начало проверку в связи с публикацией сотрудниками скорой помощи видео, на котором запечатлено долгое ожидание госпитализации больного с коронавирусом. Об этом РБК сообщили в региональном минздраве.

Ранее издание «Подъем» в своем Telegram-канале написало, что врачебная бригада приехала к пациенту, который потерял сознание. По прибытии выяснилось, что пациенту уже неделю назад поставили диагноз коронавирусная инфекция, у него резко ухудшилось состояние. Об этом медиков не предупредили и не выдали средства защиты.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Когда скорая помощь привезла больного в приемный покой инфекционного отделения городской клинической больницы № 6, им около десяти минут никто не открывал дверь, пациент не мог получить необходимую медпомощь, пишет издание. Всю эту ситуацию заснял на видео один из сотрудников скорой.

В Минздраве заявили, что ожидание бригадой скорой помощи открытия приемного отделения составило восемь минут. «Это связано с соблюдением в текущей эпидемиологической ситуации мер безопасности пациентов в инфекционном госпитале, где проводятся необходимые дезинфицирующие мероприятия перед приемом следующего пациента», — пояснили в министерстве.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Во время проверки в связи с публикацией видео будет дана оценка правомерности всех действий персонала.

РБК направил запрос в городскую клиническую больницу № 6 Твери.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Тверской области на 26 апреля выявлены 464 человека с COVID-19. Один пациент умер, 24 человека вылечились.

Теги: коронавирус, Тверь, пациент, новости РБК
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