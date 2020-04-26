Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

Джульетто Кьеза (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Умер журналист, корреспондент итальянских изданий в России, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на его друга Вауро Сенези.

«Джульетто Кьеза мертв. Я до сих пор не могу попрощаться с ним», — написал Сенези.

Фьямметта Кукурния, супруга Кьеза, подтвердила ТАСС, что ее муж скончался ночью. По ее словам, у него был инфаркт, а вызванные на помощь медики не смогли помочь.

4 сентября Кьеза исполнилось бы 80 лет.

Кьеза более 20 лет проработал в Москве собственным корреспондентом итальянских газет l'Unita и La Stampa. В 2004 году его избрали депутатом Европарламента, где он стал заместителем председателя комиссии по делам международной торговли, а также работал в других парламентских комиссиях. В частности, он был членом делегации от парламентских комиссий ЕС-Россия, ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизия и ЕС-Узбекистан.