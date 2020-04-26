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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

В инфекционной больнице в Коммунарке проходят лечение 650 человек, из них коронавирус подтвержден у 441 пациента, сообщил на своей странице в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.

Диагноз «пневмония» поставлен 630 пациентам, 97% от общего числа. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 61 человек, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 33 заболевших.

По данным Проценко, более половины пациентов, находящихся в реанимации — люди старше 61 года. 43% составляют заболевшие в возрасте от 41 до 60 лет. 5% приходится на возрастную категорию до 40 лет.

За сутки в больницу поступили 87 новых пациентов.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 апреля
Общество

В городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова на лечении состоит 1541 пациент, сообщил главврач Валерий Вечорко. У большей части из них — 1528 человек — диагностирована внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии. Коронавирус подтвержден у 1069 заболевших.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 161 пациент, на ИВЛ — 85. За сутки в больницу поступило 162 человека, 146 пациентов выписались.

По данным на утро 26 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 74,6 тыс. Всего в стране от COVID-19 умер 681 человек. В Москве заболели свыше 39,5 тыс. человек.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, главврач больницы
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