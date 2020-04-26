Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

В инфекционной больнице в Коммунарке проходят лечение 650 человек, из них коронавирус подтвержден у 441 пациента, сообщил на своей странице в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.

Диагноз «пневмония» поставлен 630 пациентам, 97% от общего числа. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 61 человек, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 33 заболевших.

По данным Проценко, более половины пациентов, находящихся в реанимации — люди старше 61 года. 43% составляют заболевшие в возрасте от 41 до 60 лет. 5% приходится на возрастную категорию до 40 лет.

За сутки в больницу поступили 87 новых пациентов.