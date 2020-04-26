В Туле произошел пожар на заводе резинотехнических изделий

Пожар произошел на заводе резинотехнических изделий и кирпичного строения в Туле. Данных о пострадавших не поступало, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

25 апреля в 22:35 (совпадает с московским) спасатели получили информацию о возгорании по адресу: городской округ Тула, поселок Ленинский, ул. Набережная.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. Пожарные приступили к ликвидации возгорания в 22:43. Выясняются причины пожара.

Как сообщает МЧС России в своем Telegram-канале, возгорание произошло на крытой площадке завода «Техпрогресс» (производит изделия из битума и дорожно-полимерной ленты) на площади 800 кв. м и в кабинете на первом этаже административного здания площадью 9 кв. м.

К настоящему времени возгорание локализовано. В ликвидации пожара участвуют десять пожарных расчетов. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.