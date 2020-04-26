Глава Минздрава Ростовской области перенесла сердечный приступ

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую госпитализировали с сердечным приступом. Об этом сообщает региональный портал «Дон24».

По словам главного врача Ростовской областной клинической больницы Вячеслава Коробки, женщина находится в реанимации.

Он отметил, что у женщины была ярко выраженная стенокардия. В результате врачи провели необходимое обследование и назначили лечение. Состояние Быковской оценивается как стабильное.

По данным портала, Быковская 25 апреля выступала с докладом на оперативном заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

О госпитализации главы регионального минздрава также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление управления

информационной политики правительства Ростовской области. Там подтвердили, что Быковской оказывается

вся необходимая медицинская помощь.