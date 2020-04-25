Неизвестные ограбили коттедж в Новой Москве

Неизвестные совершили разбойное нападение на дом в поселке Десеновское в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа). Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД России.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 Уголовного кодекса России («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище»). По факту кражи из дома в поселке Щаповское возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса («Кража»). В настоящее время полиция разыскивает нападавших.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

По информации «Московского комсомольца», инцидент произошел около 04:00 часов утра в поселке Ватутинки. Вооруженные монтировкой, молотком и топором трое грабителей перелезли через забор, взломали пластиковую дверь, ворвались в дом к 67-летнему менеджеру Минобороны Игорю Кузнецову.

В момент нападения в доме находился сам хозяин и его супруга. Налетчики связали женщину поясом от халата, а самого Кузнецова обмотали скотчем. Издание отмечает, что на лице грабителей были медицинские маски, а на руках перчатки. Затем они стали пытать силовика: ударяя молотком по ногам, они требовали, чтобы мужчина рассказал, где хранятся деньги. Отмечается, что нападавшие были азиатской внешности. Они похитили у силовика ценности на общую сумму около 1 млн руб. Помимо этого, нападавшие разбили телефоны своих жертв и скрылись с места преступления. К утру Кузнецов дополз до машины и выехал во двор, где сигналом разбудил соседей, которые впоследствии вызвали полицию.

Как пишет «МК», это не первом ограбление дома чиновника. В частности, неизвестные таким же образом проникли в дом и взломали сейф, где хранилось около 1 млн руб. Однако на тот момент хозяин и его семья находились на отдыхе.

Источник издания сообщил, что нападение могли совершить люди, которых чиновник ранее нанимал для работы на своем участке.