В США умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко умер в США. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам брата актера, тело 52-летнего Дьяченко было обнаружено в его доме в городе Дейтона-Бич в штате Флорида в среду 22 апреля. Семья актера подняла тревогу и обратилась в полицию после того, как тот несколько дней не выходил на связь.

Полицейские обнаружили тело без признаков насильственной смерти. Сообщается также, что актер умер не от коронавируса. По предварительным данным, смерть наступила поздним вечером в понедельник или ранним утром во вторник. Сейчас судмедэкспертиза устанавливает ее причины.

Родные Дьяченко рассказали, что актер не жаловался на здоровье и был в хорошей физической форме.

Дьяченко известен российскому зрителю, прежде всего, по роли Юрия в фильме ужасов американского режиссера Брэдли Паркера «Запретная зона», рассказывающего про Чернобыльскую зону отчуждения.