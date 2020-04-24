У 48 сотрудников и пациентов больницы в Перми заподозрили коронавирус

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Перми коронавирусную инфекцию подозревают у 48 медиков и пациентов больницы «РЖД-Медицина» Свердловской железной дороги. Об этом сообщает «РБК Пермь».

По данным регионального оперштаба, из 48 человек, у которых подозревают COVID-19, 37 пациентов и 11 медиков. Первый случай зафиксировали 20 апреля, им оказался пациент терапевтического отделения больницы. С 21 апреля терапевтическое и кардиологическое отделения закрыты на прием и переведены в режим обсерватора.

На карантине в стационаре уже находятся 32 пациента с отрицательным результатом и семь сотрудников с положительным результатом. За ними организовано наблюдение.

Сейчас врачи обследуют всех сотрудников больницы и пациентов отделений. Повторное обследование проходят 182 человека, выписанные с 10 по 21 апреля. Из них коронавирус подтвердился у 26 человек, результаты 42 пациентов оказались отрицательными.