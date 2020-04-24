Путин предложил разрешить дистанционно оформлять продажу автомобилей
Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном автопрому, попросил правительство подготовить необходимые документы для возможного оформления дистанционной продажи автомобилей. Стенограмма совещания размещена на сайте Кремля.
«Прошу правительство совместно с отраслевым сообществом подготовить назревшие изменения в нормативную базу, включая возможности для дистанционных сделок по продаже автомобилей», — сказал глава государства.
По словам Путина, отечественная автомобильная индустрия ощутила последствия пандемии коронавируса, а ее показатели во многом отражают состояние потребительского рынка и всей экономики.
Президент отметил, что при строгом соблюдении всех санитарных и профилактических мер необходимо обеспечить стабильную работу автопрома, а также поддержать спрос на машины, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь специалистов, инженеров и рабочих.
Путин также напомнил, что 12 автопроизводителей включили в перечень системообразующих предприятий. По словам президента, список формировался по следующим критериям: выручка от 20 млрд руб. и численность персонала от 1 тыс. человек.
Президент отметил, что для таких компаний предусматривается льготный кредит на пополнение оборотных средств. Ставка по нему будет субсидироваться в размере ключевой ставки Центробанка. Половина кредита будет обеспечиваться гарантиями Минфина. Как отметил Путин, данная программа заработает на следующей неделе.