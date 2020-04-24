Путин предложил разрешить дистанционно оформлять продажу автомобилей

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном автопрому, попросил правительство подготовить необходимые документы для возможного оформления дистанционной продажи автомобилей. Стенограмма совещания размещена на сайте Кремля.

«Прошу правительство совместно с отраслевым сообществом подготовить назревшие изменения в нормативную базу, включая возможности для дистанционных сделок по продаже автомобилей», — сказал глава государства.

По словам Путина, отечественная автомобильная индустрия ощутила последствия пандемии коронавируса, а ее показатели во многом отражают состояние потребительского рынка и всей экономики.

Президент отметил, что при строгом соблюдении всех санитарных и профилактических мер необходимо обеспечить стабильную работу автопрома, а также поддержать спрос на машины, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь специалистов, инженеров и рабочих.

Путин также напомнил, что 12 автопроизводителей включили в перечень системообразующих предприятий. По словам президента, список формировался по следующим критериям: выручка от 20 млрд руб. и численность персонала от 1 тыс. человек.

Президент отметил, что для таких компаний предусматривается льготный кредит на пополнение оборотных средств. Ставка по нему будет субсидироваться в размере ключевой ставки Центробанка. Половина кредита будет обеспечиваться гарантиями Минфина. Как отметил Путин, данная программа заработает на следующей неделе.