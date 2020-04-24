Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 14:36
Тест-драйв Lada 4x4. 7 вопросов к обновленному внедорожнику Авто, 14:54 Участники митинга против самоизоляции в Красноярске заявили о задержаниях Общество, 14:49 Глава Минздрава Приамурья подала в отставку по собственному желанию Общество, 14:47 Как большие данные помогают бороться с пандемией Индустрия 4.0, 14:41  Муся Тотибадзе сняла клип на новую песню «Тебя», не вставая с дивана Стиль, 14:40 Китайские ученые разгадали секрет COVID-19: разбираем новость с экспертом Индустрия 4.0, 14:38  Песков переадресовал Минобороны вопрос о мозаиках с Путиным в храме ВС Политика, 14:38 Сенатор предложил сделать «Ростех» куратором промышленных отходов Бизнес, 14:34 Курс доллара упал ниже ₽74 после решения ЦБ по ставке Quote, 14:23 СМИ узнали о втором за месяц переносе «Ролан Гаррос» Спорт, 14:22 Глава ФОМС назвала тарифы на лечение пациентов с коронавирусом Общество, 14:22 Как сельхозпроизводителям быть устойчивыми к природным катаклизмам Pro, 14:18 Центр Минобороны для больных коронавирусом в Одинцово. Фоторепортаж Общество, 14:14  ФАС предложила открыть надзорным органам данные агрегаторов такси Технологии и медиа, 14:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Минздрава Приамурья подала в отставку по собственному желанию

Евгения Жарновникова
Евгения Жарновникова (Фото: amurzdrav.ru)

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова подала в отставку по собственному желанию, сообщается на сайте правительства региона.

Жарновникова была назначена министром здравоохранения Приамурья в мае 2019 года. До этого она несколько лет работала на посту заместителя министра здравоохранения Амурской области.

С 27 апреля Минздрав области возглавит Светлана Леонтьева, бывшая до этого первым заместителем Жарновниковой. На пост первого заместителя Леонтьева перешла 26 марта, уточняется в сообщении, прежде она руководила областным онкологическим диспансером и была заместителем главного врача областной клинической больницы.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 апреля
Общество

22 апреля глава Минпромторга России Денис Мантуров во время заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом назвал Амурскую область в числе тех регионов, которые не подавали заявки на закупку средств индивидуальной защиты. Мантуров уточнил, что это может привести в будущем к «пожару» и «нужно обязательно с этим разобраться».

В тот же день был уволен главврач Белогорской больницы Амурской области Михаил Горбунов. Причиной увольнения послужило то, что в больнице, которой он руководил, был нарушен приказ о порядке организации помощи больным коронавирусной инфекцией.

По данным регионального оперштаба на 24 апреля, с начала эпидемии в Амурской области обнаружили 28 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, Амурская область
Материалы по теме
В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 апреля
Общество
В Приамурье машины правительства передали врачам и волонтерам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter