Глава Минздрава Приамурья подала в отставку по собственному желанию

Евгения Жарновникова (Фото: amurzdrav.ru)

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова подала в отставку по собственному желанию, сообщается на сайте правительства региона.

Жарновникова была назначена министром здравоохранения Приамурья в мае 2019 года. До этого она несколько лет работала на посту заместителя министра здравоохранения Амурской области.

С 27 апреля Минздрав области возглавит Светлана Леонтьева, бывшая до этого первым заместителем Жарновниковой. На пост первого заместителя Леонтьева перешла 26 марта, уточняется в сообщении, прежде она руководила областным онкологическим диспансером и была заместителем главного врача областной клинической больницы.

22 апреля глава Минпромторга России Денис Мантуров во время заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом назвал Амурскую область в числе тех регионов, которые не подавали заявки на закупку средств индивидуальной защиты. Мантуров уточнил, что это может привести в будущем к «пожару» и «нужно обязательно с этим разобраться».