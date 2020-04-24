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Автор рецепта конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке

Анна Чулкова
Анна Чулкова (Фото: Василий Федорченко / ТАСС)

Создательница конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова умерла в возрасте 86 лет во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Администрация города Владивостока и совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Федоровны Чулковой», — говорится в сообщении. Церемония прощания с ней пройдет 28 апреля в часовне на Морском кладбище.

Анна Чулкова родилась в 1934 году в Рязанской области, а спустя шесть лет ее семья переехала на Дальний Восток. В 16 лет Чулкова начала работать на Владивостокской кондитерской фабрике.

Чулкова является автором рецепта конфет «Птичье молоко», которые появились в 1967 году, а также конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог» и шоколадно-вафельного торта «Мечта».

Она получила такие награды, как два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, была лауреатом Государственной премии, а в 1986 году ей присвоили звание Героя Социалистического Труда. 28 июня 2000 года Чулкова стала почетным гражданином Владивостока.

Теги: Владивосток, конфеты
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