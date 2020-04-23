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Власти ответили на сообщения о вспышке коронавируса в интернате в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В одном из учреждений соцзащиты в Москве есть проживающие с признаками коронавируса, однако вспышки инфекции нет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента социальной защиты населения города Москвы.

«Все они [люди с признаками инфекции] сейчас госпитализированы. У них уже взяты тесты на коронавирус. В помещениях учреждения проведена дезинфекция, а также выполнены все необходимые профилактические мероприятия совместно с Роспотребнадзором. Сотрудники учреждения внимательно следят за самочувствием каждого проживающего», — добавили в пресс-службе.

Представители департамента отметили, что при необходимости всем будет оказана своевременная медицинская помощь, а ситуация находится на контроле департамента социальной защиты.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что в Московском психоневрологическом интернате произошла вспышка коронавируса. По данным Telegram-канала, заражены 13 пациентов, все заразившиеся — пожилые женщины, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: новости РБК, департамент социальной защиты, москва
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