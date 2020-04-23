Росгвардия проверит жестокое обращение гвардейца с чужим котом

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Росгвардия проведет проверку после жалобы мужчины в полицию на то, что сотрудник ведомства жестоко обращался с его котом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Два источника в ГУ МВД по Москве рассказали РБК, что в полицию Зеленограда обратился 32-летний мужчина, который пожаловался на жестокое обращение с его котом со стороны росгвардейца.

С заявлением хозяин кота обратился 21 апреля в ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково. По словам собеседников РБК, полиция проводит проверку по статье 245 Уголовного кодекса («Жестокое обращение с животными»).

Закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными в России был принят в конце декабря 2017 года. Согласно законодательству, максимальный срок лишения свободы за живодерство предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Преступления, совершенные в присутствии малолетнего или группой лиц по предварительному сговору либо сопряженные с демонстрацией в СМИ, наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или исправительными работами на срок до двух лет. Также это может грозить принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.