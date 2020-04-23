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Bloomberg оценил падение состояния Ахметова на 80% за семь лет

За семь лет состояние украинского миллиардера Рината Ахметова, которое раньше оценивалось в $22,4 млрд, сократилось на 80%, сообщает Bloomberg.

Это одно из самых значительных падений, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg.

По мнению журналистов, сейчас основной задачей Ахметова является сохранение бизнеса на плаву, так как пандемия коронавируса привела к снижению цен на промышленные товары.

Как сообщает Bloomberg, промышленное производство на Украине снижается из-за напряженности в мировой торговле и пандемии, ограничивающей спрос на товары. Кроме того, теплая погода этой зимой привела к снижению потребления электроэнергии. В результате добыча угля в энергокомпании Ахметова ДТЭК может упасть на 30% в этом году.

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Кроме того, Верховная Рада приняла закон, запрещающий на период карантина начисление и взыскание неустойки за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. В результате все больше клиентов задерживают платежи, что также сказывается на ДТЭК.

Также ДТЭК инвестировал около $1,2 млрд в возобновляемую энергию. Однако в этой области у компании возникли проблемы, так как глобальная экономика замедляется, а государственное регулирование делает отрасль менее привлекательной для инвестиций. «ДТЭК привык полагаться на себя в кризисных ситуациях и решать их. Но сегодня наш запас прочности закончился», — сказал генеральный директор компании Максим Тимченко.

По данным Forbes, состояние Ахметова оценивается в $2,7 млрд. Журнал поместил его на 875 строчку в глобальном списке богатейших людей мира. В конце января Forbes оценивал его состояние в $6,7 млрд (272 строчка).
 

Теги: Украина, Ринат Ахметов, миллиардер
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