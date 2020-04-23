Bloomberg оценил падение состояния Ахметова на 80% за семь лет

За семь лет состояние украинского миллиардера Рината Ахметова, которое раньше оценивалось в $22,4 млрд, сократилось на 80%, сообщает Bloomberg.

Это одно из самых значительных падений, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg.

По мнению журналистов, сейчас основной задачей Ахметова является сохранение бизнеса на плаву, так как пандемия коронавируса привела к снижению цен на промышленные товары.

Как сообщает Bloomberg, промышленное производство на Украине снижается из-за напряженности в мировой торговле и пандемии, ограничивающей спрос на товары. Кроме того, теплая погода этой зимой привела к снижению потребления электроэнергии. В результате добыча угля в энергокомпании Ахметова ДТЭК может упасть на 30% в этом году.