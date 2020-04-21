Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев

Иван Щеголев (Фото: unikino.ru)

Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«20 апреля на 60-м году жизни не стало нашего коллеги, кинорежиссера Ивана Александровича Щеголева», — говорится в сообщении.

Режиссер умер в Городской клинической больнице № 15 им. О.М. Филатова в Москве, сообщил РБК продюсер телесериала «Морозова» Ефим Любинский.

«Похоже, что это коронавирус. Все произошло достаточно быстро, за десять дней. Все как у всех — тотальное поражение легких», — рассказал Любинский.

Иван Щеголев родился 3 февраля 1961 года в Омске. В 1984 году окончил театральное училище им. Б. Щукина в Москве. На протяжении карьеры снял более 20 фильмов и сериалов, в том числе «Почти семейный детектив», «Морозова», «Лекарь», «Карпов» и «Последняя мишень».