В Петербурге произошел пожар в жилом доме

Пожар произошел в двухкомнатной квартире жилого дома в Санкт-Петербурге. Спасатели локализовали возгорание, данные о пострадавших уточняются, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: Василеостровский район, Средний проспект дом 61, поступила в МЧС 21 апреля в 23:39. В результате в квартире выгорела обстановка на площади 34 кв. м. Пожар локализовали в 00:19. К ликвидации пожара привлекались 22 спасателей и 5 единиц техники МЧС.

По информации интернет-издания «Фонтанка», пожар произошел на последнем этаже шестиэтажного дома. Соседи рассказали, что они проснулись от звуков сильных хлопков.

На странице группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы разместили фотографии, на которых запечатлено пламя из трех окон на последнем этаже дома.