Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 74,67 (+0,72) Quote, 20 апр, 13:51
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 81,1 (+0,99) Quote, 20 апр, 13:51
Трамп заявил о планах заполнить нефтяные резервы США на фоне низких цен Политика, 01:51 В Петербурге произошел пожар в жилом доме Общество, 01:29 Адвокат летчика Ярошенко сообщил о смерти его сокамерника от COVID-19 Политика, 01:09 Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля. Что важно знать Экономика, 01:07 SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов Израиля Общество, 01:03 У трех студентов академии Следственного комитета нашли признаки COVID-19 Общество, 00:53 Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году Экономика, 00:37 Эксперты АКРА подготовили три сценария для российской экономики Pro, 00:32 Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay Политика, 00:20 Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Общество, 00:19 Аналитики сравнили готовность российских и иностранных банков к пандемии Финансы, 00:05 Калоев записал обращение после митинга из-за самоизоляции во Владикавказе Политика, 00:00 Нотариусы попросили включить их в перечень пострадавших от коронавируса Общество, 00:00 Нефтяники начали продавать бензин в убыток Бизнес, 00:00
Новости без коронавируса ,  
0 

В Петербурге произошел пожар в жилом доме

Пожар произошел в двухкомнатной квартире жилого дома в Санкт-Петербурге. Спасатели локализовали возгорание, данные о пострадавших уточняются, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: Василеостровский район, Средний проспект дом 61, поступила в МЧС 21 апреля в 23:39. В результате в квартире выгорела обстановка на площади 34 кв. м. Пожар локализовали в 00:19. К ликвидации пожара привлекались 22 спасателей и 5 единиц техники МЧС.

По информации интернет-издания «Фонтанка», пожар произошел на последнем этаже шестиэтажного дома. Соседи рассказали, что они проснулись от звуков сильных хлопков.

На странице группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы разместили фотографии, на которых запечатлено пламя из трех окон на последнем этаже дома.

Теги: Санкт-Петербург, Васильевский остров, пожар, ГУ МЧС России
Материалы по теме
В жилом доме в центре Москвы произошел пожар
Общество
В центре Москвы произошел пожар в двухэтажном здании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter