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Юристы оценили предложения по урегулированию отношений соседей по даче

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Эксперты по земельному праву в разговоре с РБК оценили предложение депутатов Госдумы внести поправки в Гражданский кодекс России в части урегулирования отношений соседей по дачному участку. Согласно проекту собственнику запрещено возводить здания, которые будут оказывать недопустимое воздействие на другой участок, и предпринимать другие сопоставимые по последствиям для соседей действия. В случае нарушения законодательства такое сооружение можно будет снести.

«На сегодняшний день у граждан есть возможность обращаться в суд, если они считают, что сосед нарушил их права. Однако действующее регулирование не отвечает современным реалиям. Например, у нас есть четкие противопожарные нормы, и в случае их нарушения можно обратиться в суд о сносе какой-либо постройки», — рассказал РБК юрист, заместитель председателя московской городской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев.

В то же время, по его словам, остается множество обстоятельств, которые необходимо урегулировать, отметил он. «В частности, право на использование земельного участка по его назначению. Таких споров очень много. Например, когда планируется соседний земельный участок так, что с других участков уходит вода. К сожалению, сегодня судебная защита не позволяет такие права отстаивать», — пояснил Шугаев.

По его словам, предложенные изменения в Гражданский кодекс направлены на возможность защиты интересов граждан, а также понимание своих обязанностей.

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Как отметил в разговоре с РБК адвокат компании «Шериев и партнеры» Олег Шериев, в настоящем законодательстве это возведение слишком высоких зданий на соседнем участке называется «причинением препятствий в пользовании земельным участком». «Если происходит затемнение, подается исковое заявление, а последствия устраняются с помощью судебных приставов», — пояснил он.

«Более того, в ситуации, когда один дом причиняет неудобство соседнему, уже есть отдельные судебные решения об устранении подобных строений. Соответственно, жильцы должны самостоятельно разобрать этот дом, либо им придется делать это в присутствии судебных приставов», — добавил Шериев.

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников сообщил, что парламентарии разработали проект поправок в Гражданский кодекс. Документ предполагает, что собственники земельных участков должны терпеть воздействие исходящих с других участков газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации, если они соответствуют действующим нормам.

В то же время, если документ примут, собственникам будет запрещено возводить здания или сооружения, которые повлекут «недопустимое воздействие на соседний земельный участок». Если правило будет нарушено, то в соответствии с новыми поправками строения придется снести. Кроме того, нельзя будет строить колодец так, чтобы соседний участок оказался без воды, и сажать растения, которые ухудшат положение соседей.

Теги: новости РБК, дача, соседи
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