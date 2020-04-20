Юристы оценили предложения по урегулированию отношений соседей по даче

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Эксперты по земельному праву в разговоре с РБК оценили предложение депутатов Госдумы внести поправки в Гражданский кодекс России в части урегулирования отношений соседей по дачному участку. Согласно проекту собственнику запрещено возводить здания, которые будут оказывать недопустимое воздействие на другой участок, и предпринимать другие сопоставимые по последствиям для соседей действия. В случае нарушения законодательства такое сооружение можно будет снести.

«На сегодняшний день у граждан есть возможность обращаться в суд, если они считают, что сосед нарушил их права. Однако действующее регулирование не отвечает современным реалиям. Например, у нас есть четкие противопожарные нормы, и в случае их нарушения можно обратиться в суд о сносе какой-либо постройки», — рассказал РБК юрист, заместитель председателя московской городской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев.

В то же время, по его словам, остается множество обстоятельств, которые необходимо урегулировать, отметил он. «В частности, право на использование земельного участка по его назначению. Таких споров очень много. Например, когда планируется соседний земельный участок так, что с других участков уходит вода. К сожалению, сегодня судебная защита не позволяет такие права отстаивать», — пояснил Шугаев.

По его словам, предложенные изменения в Гражданский кодекс направлены на возможность защиты интересов граждан, а также понимание своих обязанностей.