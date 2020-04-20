На Ставрополье дом сбежавшей невесты забросали камнями из-за выкупа

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В Изобильненском городском округе Ставропольского края произошел массовый конфликт из-за отказа вернуть выкуп за невесту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Сообщение о конфликте на одной из городских улиц поступило в отдел МВД по Изобильненскому городскому округу 19 апреля. Причиной для него послужили финансовые разногласия между двумя семьями. «По предварительной версии, одна из сторон не вернула крупную денежную сумму, полученную ранее в качестве так называемого выкупа за невесту», — уточнили в пресс-службе полиции.

Прибывшие сотрудники полиции задержали участников конфликта и доставили их в отдел внутренних дел для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (порча имущества).

По данным издания «Блокнот Ставрополь», причиной конфликта стал принятый у цыган обычай выкупа невесты. По информации издания, вскоре после свадьбы женщина сбежала из семьи своего мужа, а родственники жениха потребовали выдать им обратно денежный выкуп за невесту, на что получили отказ. После этого родственники жениха приехали к дому сбежавшей невесты и стали бросать в дом камни. По данным издания, в этом участвовали порядка 30 человек.

О том, что родственники жениха приехали к дому невесты и начали кидать в него камни, также сообщает «МК-Кавказ». По данным газеты, в доме были разбиты окна, повреждения получили также припаркованные рядом автомобили.