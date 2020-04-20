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Пандемия коронавируса ,  
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Минобороны доставило в Кишинев медицинскую помощь из Китая

Минобороны России доставило в Кишинев медицинский груз, который Китай предоставил Молдавии для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военное ведомство.

Минобороны провело операцию по переброске груза по просьбе молдавской стороны. Перелет осуществил военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» Воздушно-космических сил России. Он доставил медицинское имущество из Шанхая в Кишинев в воскресенье, 19 апреля.

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В военном ведомстве сообщили, что доставку груза весом 40 тонн провели на безвозмездной основе и в оговоренные с Молдавией сроки. «Данная доставка груза является первой совместной российско-китайской гуманитарной акцией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — заявили в Минобороны.

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию и Китай за доставку медицинского груза в Кишинев. «Я уверен, что нам удастся преодолеть эти проблемы, если будем держаться вместе. Большое спасибо России, Китаю и тем нескольким десяткам экономических агентов, которые приняли решение помочь нам в этой ситуации», — сообщил глава государства журналистам в аэропорту.

С середины марта Молдавия временно закрыла границу и приостановила авиасообщение со всеми странами из-за угрозы распространения коронавируса. Иностранцам запретили въезжать в республику. Исключение сделали для тех, кто постоянно проживает в стране и у кого есть дипломатическая аккредитация.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии, в стране подтвердили 2472 случая заражения коронавирусом, 67 человек умерли.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минобороны, Молдавия, коронавирус
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