Минобороны доставило в Кишинев медицинскую помощь из Китая

Минобороны России доставило в Кишинев медицинский груз, который Китай предоставил Молдавии для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военное ведомство.

Минобороны провело операцию по переброске груза по просьбе молдавской стороны. Перелет осуществил военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» Воздушно-космических сил России. Он доставил медицинское имущество из Шанхая в Кишинев в воскресенье, 19 апреля.

В военном ведомстве сообщили, что доставку груза весом 40 тонн провели на безвозмездной основе и в оговоренные с Молдавией сроки. «Данная доставка груза является первой совместной российско-китайской гуманитарной акцией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — заявили в Минобороны.

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию и Китай за доставку медицинского груза в Кишинев. «Я уверен, что нам удастся преодолеть эти проблемы, если будем держаться вместе. Большое спасибо России, Китаю и тем нескольким десяткам экономических агентов, которые приняли решение помочь нам в этой ситуации», — сообщил глава государства журналистам в аэропорту.