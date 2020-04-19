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Пандемия коронавируса ,  
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Глава дома Романовых переболела коронавирусом

Великая княгиня Мария Владимировна Романова (Фото: Андрей Чепакин / Global Look Press)

Глава Российского императорского дома княгиня Мария Романова переболела коронавирусом, сообщил РБК директор канцелярии дома Александр Закатов.

По его словам, здоровье княгини полностью восстановилось. «Все прошло благополучно, Великая княгиня сейчас здорова, но соблюдает карантин и [будет соблюдать его] столько времени, сколько предписывает санитарная служба», — добавил Закатов.

Мария Романова — внучка российского великого князя Кирилла Владимировича, правнука Александра II, который в 1924 году в эмиграции провозгласил себя императором в изгнании. Мария Романова проживает в Испании, сейчас ей 66 лет.

В своем обращении в связи с коронавирусом в конце марта Мария Романова писала, что находится в Мадриде, где введены жесткие карантинные мары из-за эпидемии.

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Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, Испания занимает второе место по числу зараженных коронавирусом в мире. В стране зафиксировали более 190 тыс. случаев заражения инфекцией, более 20 тыс. зараженных умерли.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, династия Романовых, новости РБК
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