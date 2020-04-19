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В Красноярском крае умерли первые пациенты с коронавирусом

В Красноярском крае зафиксировали две первые смерти пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщает региональный Минздрав на странице «ВКонтакте».

«Это пожилые пациенты с наличием хронических заболеваний», — говорится в сообщении.

Оба пациента проходили лечение в городских больницах из-за тяжелой формы пневмонии на фоне коронавирусной инфекции, сообщили в ведомстве. В последние дни они находились в реанимации.

Отмечается, что точную причину смерти установят по результатам патолого-анатомического исследования.

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Согласно последним данным оперативного штаба, в Красноярском крае зафиксировали 276 случаев заражения коронавирусом, причем 17 человек уже вылечились.

Общее число пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 36,7 тыс., из которых 313 умерли.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Красноярский край, коронавирус
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