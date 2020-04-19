В Красноярском крае умерли первые пациенты с коронавирусом

В Красноярском крае зафиксировали две первые смерти пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщает региональный Минздрав на странице «ВКонтакте».

«Это пожилые пациенты с наличием хронических заболеваний», — говорится в сообщении.

Оба пациента проходили лечение в городских больницах из-за тяжелой формы пневмонии на фоне коронавирусной инфекции, сообщили в ведомстве. В последние дни они находились в реанимации.

Отмечается, что точную причину смерти установят по результатам патолого-анатомического исследования.