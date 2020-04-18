В Москве из ТРЦ «Гагаринский» эвакуировали посетителей из-за возгорания

Возгорание произошло на территории торгово-развлекательного центра «Гагаринский» на юге Москвы. В результате из здания эвакуировали около 300 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По его информации, возгорание возникло в электрощитовой, расположенной на территории подземной парковки.

«Очаг пожара обнаружен и ликвидирован», — сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.

В пресс-службе столичного главка МЧС России агентству сообщили что площадь возгорания составила 2 кв. м. Пожар сразу же ликвидировали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, возгорание произошло на парковке, расположенной в торговом центре «Ашан» по адресу: улица Вавилова, 13.