В США умер исполнитель роли шерифа в фильме «Рэмбо»

Американский актер Брайан Деннехи, исполнивший роль шерифа в фильме «Рэмбо: Первая кровь», умер в США в возрасте 81 года. Об этом сообщила в своем Twitter дочь актера Элизабет Деннехи.

По ее словам, мужчина скончался от естественных причин, не связанных с COVID-19.

По информации издания TMZ, Деннехи умер в американском штате Коннектикут. Источники издания в правоохранительных органах также подтвердили, что актер умер от естественных причин, поэтому вскрытие тела проводится не будет.

Деннехи родился 9 июля 1938 года в Бриджпорте. Он также снялся в таких фильмах, как «Грязная игра» (1978), «Бутч и Сандэнс: Ранние дни» (1979), «Не зови волков» (1983), «Речная крыса» (1984), «Сильверадо» (1985), «Орлы юриспруденции» (1986), «Кокон 2: Возвращение (1988), «Индеец» (1989), «История Джеки Прессера» (1992), «Убийство в провинции» (1993), «День катастрофы» (2004) и в ряде других картин. Помимо этого, Деннехи озвучивал персонажа Джанго в мультфильме «Рататуй» (2007).