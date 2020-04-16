Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

Режиссер-документалист, продюсер Александр Радов, заразившийся коронавирусом, умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается на странице Академии российского телевидения в Facebook.

Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова.

Радов родился 23 июля 1940 года в Ленинграде. Окончил Московский автомеханический институт (1963) и аспирантуру Новосибирского Государственного университета (1970). Работал в таких изданиях, как «Литературная газета», «Комсомольская правда», журнал «Огонек».

С 1977 по 1982 годы работал на центральном телевидении ведущим авторского цикла «Суть дела». С 1991 по 1996 годы — политическим обозревателем на ВГТРК, ведущим авторских циклов «Консилиум», «Коррупция», «Зал ожидания» и др. С 1996 года организовал независимые производящие телекомпании АНО «Всемирное русское телевидение» и телекомпанию «Жизнь». В 2002 году совместно с супругой — сценаристом и режиссером Ириной Васильевой создал ООО «Студия «Фишка-фильм».

В числе его работ такие документальные фильмы, как «Борис Мессерер. Монолог свободного художника» (2004-2016), «Больше, чем любовь» (2004), «Французский сон» (2003).