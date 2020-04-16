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Путин поздравил BP с 30-летием присутствия в России

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Президент России Владимир Путин поздравил нефтегазовую компанию «ВР Россия» с 30-летием присутствия в стране. Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.

«За эти годы «ВР Россия» прошла большой путь — от открытия первой АЗС в Москве до установления крепкого стратегического партнерства с национальной нефтяной компанией «Роснефть», — отметил президент.

Он указал, что сейчас ВР — один из ведущих инвесторов в России и крупнейший иностранный акционер ПАО «НК «Роснефть». Компании совместно участвовали в масштабных проектах в сфере геологоразведки, разработки перспективных месторождений, добычи и поставки нефти и газа.

Глава государства подчеркнул, что «ВР Россия» наладила прочные связи с Русским географическим обществом, Мариинским театром, Государственным Эрмитажем, Фестивальным оркестром Бриттена-Шостаковича. Эти связи имеют «огромное значение для сбережения замечательных традиций искусства, культуры, образования и просвещения, которыми славится наша страна», — добавил он.

Как отмечается на сайте «BP Россия», основной актив компании в стране — доля 19,75% в капитале компании «Роснефть». BP номинирует двух представителей в состав Совета директоров «Роснефти» — бывшего главного исполнительного директора BP Боба Дадли и бывшего президента ВР по Латинской Америке Гильермо Кинтеро.

Теги: British Petroleum, Владимир Путин
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