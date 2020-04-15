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В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы

Ян Абрамов и Алсу (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

У компании «Тат-Плаза», совладельцем которой является муж певицы Алсу Ян Абрамов, нет задолженности перед департаментом городского имущества Москвы, сообщили РБК в дирекции компании.

«По состоянию на 14 апреля у «Тат-Плаза» нет задолженности перед департаментом городского имущества, так как она была погашена. Соответственно, нет оснований для предъявления исковых требований», — сказали в дирекции. Там добавили, что департамент проинформирован о погашении задолженности, которая была вызвана технической ошибкой.

Ян Абрамов заявил РБК, что не дает комментариев по данной теме. «Я традиционно публично не комментирую дела компании, где являюсь всего лишь учредителем», — сказал он.

РБК направил запрос в департамент городского имущества Москвы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на компанию Абрамова «Тат-Плаза», которой принадлежит особняк на Большой Татарской, подала в суд мэрия Москвы. По данным канала, департамент городского имущества столицы насчитал 266 тыс. руб. задолженности.

По данным СПАРК, Яну Абрамова принадлежит 50% ЗАО «Тат-Плаза», которая зарегистрирована по адресу ул. Большая Татарская, 15.

Теги: новости РБК, суд, Алсу, мэрия Москвы
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