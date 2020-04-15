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Пандемия коронавируса ,  
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Путин обсудил коронавирус с президентом Таджикистана

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Сообщение об этом размещено на сайте Кремля. Беседа президентов состоялась по инициативе Рахмона.

Президенты обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, а также вопросы социально-экономического сотрудничества двух стран.

Помимо этого Эмомали Рахмон выразил Путину признательность за гуманитарную помощь, оказываемую Россией.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что Россия направила Таджикистану две партии тест-систем для выявления нового коронавируса. Первая партия была направлена в начале февраля, вторая — в середине марта.

Представитель посольства России в Душанбе 26 марта сообщал, что вторая партия тест-систем была рассчитана на 2 тыс. исследований, передавали «РИА Новости».

По данным Министерства здравоохранения Таджикистана, в республике пока не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. 7560 граждан, въехавших в страну из-за рубежа с 1 февраля по 13 апреля, были отправлены на карантин.

Сейчас под наблюдением медиков остаются 1836 граждан Таджикистана и пять иностранцев.

Теги: Владимир Путин, Эмомали Рахмон, телефонный разговор
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