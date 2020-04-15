Путин обсудил коронавирус с президентом Таджикистана

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Сообщение об этом размещено на сайте Кремля. Беседа президентов состоялась по инициативе Рахмона.

Президенты обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, а также вопросы социально-экономического сотрудничества двух стран.

Помимо этого Эмомали Рахмон выразил Путину признательность за гуманитарную помощь, оказываемую Россией.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что Россия направила Таджикистану две партии тест-систем для выявления нового коронавируса. Первая партия была направлена в начале февраля, вторая — в середине марта.

Представитель посольства России в Душанбе 26 марта сообщал, что вторая партия тест-систем была рассчитана на 2 тыс. исследований, передавали «РИА Новости».