В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 100 человек

Фото: egov-buryatia.ru

В Бурятии за последние сутки зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, и число заболевших в республике достигло 100 человек, сообщается на сайте регионального Минздрава.

Из них 23 человека вылечились и были выписаны из больницы, на лечении в стационаре остаются 75 человек. Два человека скончались. В больнице находятся 15 детей с коронавирусной инфекцией, 36 человек с внебольничной пневмонией. В реанимации состоят пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Сейчас в республике насчитывается 2213 человек, контактировавших с инфицированными, все они лабораторно обследованы.

Также за минувшие сутки расширилась география заражения коронавирусом в Алтайском крае. По данным местного оперштаба, в регионе выявили 11 новых случаев заболевания, общее число заразившихся достигло 48 человек. Впервые выявлены инфицированные в Новоалтайске, Советском районе и поселке Шахи Павловского района. Кроме того, до трех человек увеличилось количество заболевших в Крутихинском и Павловском районах.