Полиция Египта ликвидировала готовивших теракты на Пасху боевиков

Полиция Египта ликвидировала семь боевиков из террористической ячейки, планировавших совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи. Об этом сообщается на странице министерства внутренних дел Египта в Facebook.

В ходе ликвидации террористов погиб подполковник управления национальной безопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи. Еще один офицер полиции был ранен. В квартире боевиков силовики нашли шесть автоматов и боеприпасы к ним.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, египетская полиция в течение нескольких часов вела перестрелку с террористической группировкой, засевшей в многоэтажном здании в одном из районов Каира Амирия.

В Египте христиане-копты празднуют Пасху 19 апреля.