В Тольятти загорелся склад с пластиком и прессованной бумагой

На складе в центральном районе Тольятти произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

«Сначала загорелись деревянные поддоны, которые находились на улице, затем огонь перекинулся на склад с прессованной бумагой и пластиком. Общая площадь пожара — 800 кв. метров», — сказал представитель главка.

Видео: МЧС

В видео с места происшествия показана площадка с деревянными поддонами, часть из которых загорелась. От них идет черный густой дым. В ролике видно, что спасатели проливают сгоревшее дерево, а затем тушат пожар на складе, часть конструкций которого обрушилась.

Спасатели локализовали пожар в 14:41 по местному времени (13:41 мск), сообщается на сайте ведомства. В тушении возгорания участвуют 77 человек и 27 единиц спецтехники.