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В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять. Об этом написал в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.

По его словам, всего в больнице находятся 503 пациента. Из них у 286 подтвержден коронавирус, а 487 состоят на лечении с диагнозом пневмония. В реанимации лежат 52 человека, из которых 24 подключены к аппаратам ИВЛ.

Еще 54 пациента поступили за сутки в Инфекционную клиническую больницу № 2 Москвы, сообщила в Facebook главный врач учреждения Татьяна Краснова. У пятерых из них есть подозрение на коронавирус, отметила Краснова. По ее словам, всего в больнице лечение проходят 720 пациентов, у 68 из которых выявили коронавирус, а еще у 121 пациента есть подозрение на заболевание. В реанимации находятся пять пациентов с коронавирусом, уточнила Краснова.

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Общее число случаев заражения коронавирусом в России, согласно последним данным оперштаба, составляет 13, 5 тыс. Из заразившихся 1054 пациента выздоровели, 106 умерли.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Коммунарка, больница, коронавирус
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