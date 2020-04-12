Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
«Андерлехт» возобновит тренировки на базе с понедельника Спорт, 09:20 Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии Общество, 09:17 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 апреля Общество, 09:11 Почему в России возник дефицит масок и индивидуальных средств защиты Общество, 09:00 Зеленский сообщил об усталости из-за коронавируса Политика, 08:20 Рогозин и Маск поспорили в Twitter о конкуренции космических пусков Технологии и медиа, 08:01 В Иркутске шесть пациентов сбежали из психбольницы Общество, 07:58 Африканские нефтяники решили сократить добычу для поддержки ОПЕК+ Экономика, 07:19 Глава Якутии ввел полный карантин в городе Алдан Общество, 07:15 В Новосибирской области за сутки выявили десять человек с коронавирусом Общество, 06:55 В Красноярске произошел пожар в наркодиспансере Общество, 06:42 В Китае за сутки коронавирус выявили у 99 человек Общество, 06:21 Около 200 россиян вернутся из Японии в Москву в воскресенье Общество, 06:05 Онколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса Общество, 05:31
Пандемия коронавируса ,   Сделано для агрегаторов 
0 

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников  в своем Telegram-канале.

«В кои веки нам повезло!», — написал Мясников. Он отметил, что в России смертность заболевания ниже, чем в Германии. Если там на 82 млн населения приходится 2,8 тыс. умерших от коронавируса, то в России менее 100 на 145 млн, указал он. При этом, по его словам, в России проводят не меньше тестов на коронавирус, а данные о смертях от заболевания «сегодня не скроешь».

Мясников предположил, что относительно низкая смертность в России и Германии в сравнении с другими европейскими странами может быть связана с вакциной против туберкулеза, которая была обязательна для советских граждан, а также в ГДР. При этом Мясников отметил, что он не может быть уверен в этом, поскольку инфекция еще не изучена.

Кроме того, он отметил, что российская система здравоохранения может оказаться более приспособленной к экстремальным условиям, чем европейские. Это объясняется тем, что у России выше число коек на душу населения, а также есть большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких(ИВЛ) и средств защиты, пояснил он.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 апреля
Общество

Яндекс. Директ

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии коронавирусом заразились более 125 тыс. человек, при этом число смертельных случаев составляет 2,8 тыс. В Испании, которая является лидером по числу зараженных в Европе, зафиксировали 163 тыс. случаев заражения, причем более 16. тыс пациентов погибли.

В России, согласно последним данным, выявили 13,5 тыс. пациентов с коронавирусом. Число смертельных случаев составляет 105.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: коронавирус, Россия
Материалы по теме
Зеленский сообщил об усталости из-за коронавируса
Политика
В Новосибирской области за сутки выявили десять человек с коронавирусом
Общество
В Китае за сутки коронавирус выявили у 99 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter