Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

«В кои веки нам повезло!», — написал Мясников. Он отметил, что в России смертность заболевания ниже, чем в Германии. Если там на 82 млн населения приходится 2,8 тыс. умерших от коронавируса, то в России менее 100 на 145 млн, указал он. При этом, по его словам, в России проводят не меньше тестов на коронавирус, а данные о смертях от заболевания «сегодня не скроешь».

Мясников предположил, что относительно низкая смертность в России и Германии в сравнении с другими европейскими странами может быть связана с вакциной против туберкулеза, которая была обязательна для советских граждан, а также в ГДР. При этом Мясников отметил, что он не может быть уверен в этом, поскольку инфекция еще не изучена.

Кроме того, он отметил, что российская система здравоохранения может оказаться более приспособленной к экстремальным условиям, чем европейские. Это объясняется тем, что у России выше число коек на душу населения, а также есть большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких(ИВЛ) и средств защиты, пояснил он.