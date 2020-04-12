Умер кинокритик Александр Тимофеевский-младший

Медиакритик Александр Тимофеевский ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщила в Facebook писательница Татьяна Толстая вечером 11 апреля.

«Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер. Только что», — написала Толстая.

Причина смерти критика не называется.

По данным портала «Кино-театр.ру», Тимофеевский родился 14 августа 1958 года в Москве в семье писателя и поэта Александра Павловича Тимофеевского. В 1985 году закончил киноведческий факультет ВГИКа, после чего начал карьеру кинокритика.

Тимофеевский публиковался в изданиях «Московские новости», «Столица», «КоммерсантЪ», «Искусство кино», «Известия» и других. В 1997 году стал одним из основателей газеты «Русский телеграф».