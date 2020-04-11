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Новости без коронавируса ,  
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Вильфанд заявил о температуре выше нормы в начале следующей недели

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Погода в России в течение следующей недели будет очень изменчивой, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейской территории России неделя начнется с очень теплой погоды выше нормы минимум на 5 градусов», — сказал он.

По словам Вильфанда, во вторник по мере приближения циклона погода будет облачной и дождливой, при этом температурный фон будет выше нормы, и днем составит 10–11 градусов.

«Уже в среду и четверг температура резко понизится днем до 6–7 градусов, ночью опустится до нуля. Ожидаются осадки, возможно в виде снега, но формирование устойчивого снежного покрова не прогнозируется», — пояснил синоптик, отметив, что в пятницу ожидается потепление на 3–4 градуса.

Вильфанд добавил, что устойчивое тепло в течение пяти дней прогнозируется в азиатской части страны: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Туве и Бурятии, — где температура составит 10–15 градусов, в Читинской области столбик термометра поднимется до 20 градусов.

Как ранее говорил Вильфанд, теплая погода с температурой воздуха выше 20 градусов установится в России в июне—июле. По словам синоптика, в умеренных широтах европейской территории России в июне в дневное время температура составляет выше 20 градусов. В июле средняя дневная температура — плюс 23–25 градусов.

Теги: Гидрометцентр России, Роман Вильфанд, погода, новости РБК
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