В Лондоне умер правнук Толстого политолог Александр Некрасов

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В Лондоне умер политолог Александр Некрасов, сообщил журналист Владимир Соловьев на своей странице в Instagram. Ему было 63 года.

«Ушел из жизни большой друг и постоянный эксперт моей программы английский политолог Александр Некрасов. Не коронавирус, но от этого не легче», — написал он.

Журналист рассказал, что во вторник, 7 апреля, политолог участвовал в его программе на канале «Россия 1». В передаче обсуждалась ситуация с коронавирусом в Великобритании, в частности, заболевание премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Сын политолога Александр Некрасов-младший сообщил ТАСС, что после передачи его отцу стало плохо и его увезли в больницу. Врачи установили, что у него был инсульт.

«Дальше произошло резкое ухудшение, случилось кровотечение в мозг, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сказал Некрасов-младший, отметив, что состояние его отца продолжало ухудшаться и вечером 9 апреля он скончался.